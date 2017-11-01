Александр Кравченко: экстрасенсы никогда не помогали в расследованиях

В СУ СКР региона продолжается брифинг руководителей региональных правоохранительных ведомств. Речь идет о раскрытии громкого уголовного дела - убийство двух молодых волжанок.

Начальник регионального Главка МВД Александр Кравченко поблагодарил московских коллег, которые помогали в задержании Масленникова в г. Химки. По словам главного полицейского, у них были опасения, что Масленников может пойти на новое тяжкое преступление, если его оперативно не задержать.

Он так же выразил благодарность волонтерам, которые оказывали помощь в поиске тел девушек. Но отметил при этом, что зачастую к добровольцам "пристраиваются любители пиара".

- К сожалению, в их числе и некоторые журналисты, - отметил Александр Николаевич. - Они создавали излишнее напряжение, которое только мешало расследованию.

В ходе следствия некоторые СМИ говорили о привлечении экстрасенсов. Но мнению руководителей правоохранительных органов, их использование никогда не давало результатов. Это подтвердилось в ходе расследования таких резонансных дел, как в случае с убийством Сони Четвертновой в Калаче-на-Дону, так и с исчезновением девушек в Волжском.