Житель Жирновского района пытался довести до самоубийства немощного отца

В Волгоградской области 67-летний житель одного из сел Жирновского района подозревается в доведении до самоубийства своего престарелого отца.

По данным следствия, мужчина жил с 88-летним родителем, страдающим тяжелым заболеванием суставов и требующим постоянного ухода. Устав ухаживать за немощным отцом, подозреваемый решил избавиться от него.

Как рассказала ИА «НовостиВолгограда.ру» старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталия Куницкая, 10 июня этого года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сын стал желать отцу смерти. Затем он закрыл его одного в доме и ушел на несколько дней.

Оставшись без еды и воды, престарелый мужчина решил покончить с собой. Он взял кухонный нож и нанес им несколько порезов на предплечье левой руки. Спасли пенсионера односельчане, которые вовремя забили тревогу. 14 июня они вместе с участковым сломали входную дверь и вызвали врачей скорой медицинской помощи. Пострадавший был госпитализирован в больницу, где врачи спасли ему жизнь.

Сын потерпевшего был задержан и по ходатайству следователя уже заключен под домашний арест. Свою вину в содеянном мужчина признал частично.