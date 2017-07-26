За сутки во дворах Ворошиловского района иномарки наехали на двух женщин

В минувший понедельник в Ворошиловском районе Волгограда сотрудники ГИБДД зарегистрировали два случая наезда на людей. При этом оба ДТП произошли во дворах многоквартирных домов.

Так, в 13.14 автомашина «Mazda 6» сбила 23-летнюю велосипедистку на тротуаре возле дома №53 по улице Рабоче-Крестьянской.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, 30-летний водитель иномарки, выезжая со двора, не заметил молодую женщину, ехавшую на велосипеде.

В результате наезда велосипедистка получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение.

Второе ДТП произошло около восьми часов вечера во дворе дома №25 по улице Козловской.

Здесь 42-летняя женщина-водитель внедорожника «Nissan X-TRAIL», включив задний ход, сбила 79-летнюю пенсионерку.