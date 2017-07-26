Волгоградские энергетики заплатят крупный штраф за гибель двух орлов

Экологи Волгоградской области наказали штрафом в 500 тысяч рублей ПАО «МРСК Юга» за гибель краснокнижных птиц на линиях электропередачи в Среднеахтубинском районе.

В ходе рейдового обследования на участке Средняя Ахтуба – Коммунар – Красный Октябрь экологи обнаружили под опорами ЛЭП двух погибших степных орлов. Этот редкий и находящийся под угрозой исчезновения вид занесен в Красные книги России и Волгоградской области, сообщили в региональном комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии.

Как выяснили инспекторы облкомприроды, данный участок сети обслуживает Волжский РЭС производственного отделения «Левобережные электрические сети» филиала ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго».

Специалисты установили, что птицы погибли из-за соприкосновения с проводами, элементами траверс и опор, трансформаторных подстанций, находящихся под высоким напряжением и не оборудованных птицезащитными устройствами. В это же время на опорах ЛЭП были обнаружены жилые гнезда краснокнижных курганника и степного орла

В результате госинспекторы облкомприпроды привлекли к административной ответственности ПАО «МРСК Юга», а также должностное лицо организации. Суммы штрафов составили 500 тысяч и 15 тысяч рублей соответственно.

В адрес организации будет направлено предписание оборудовать данный участок сети ЛЭП протяженностью 37 километров необходимыми птицезащитными устройствами.

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