Волгоградка 9 раз пырнула ножом пылкого пенсионера за домогательства

76-летний житель Краснооктябрьского района Волгограда пользовался успехом у женщин. Их не смущал ни возраст пожилого ловеласа, ни место романтических свиданий.

Как правило, конечной точкой прогулок становился гараж пенсионера, который он, правда, оборудовал с намеком на апартаменты. В помещении были стол со стульями, холодильник, магнитофон, телевизор и, конечно же, любовное ложе, со всех сторон обвешанное зеркалами.

Но вечер 28 июля стал для пылкого пенсионера роковым. 38-летняя дама, находясь в «гаражных апартаментах», вспылила и нанесла мужчине 9 ударов ножом, в результате чего пенсионер истек кровью.

Вычислить убийцу, которая покинула место преступления, помогли камеры видеонаблюдения и внимательность следователей. При осмотре гаража, который напоминал секс-шоп, среди большого количеста различных приспособлений и предметов эротического характера была обнаружена видеокассета. К слову, также порнографического содержания, а на ней записан телефон. Следователи выяснили, что номер принадлежит 38-летней женщине.

Как рассказала ИА «НовостиВолгограда.ру» старший помощник руководителя Следственного управления СКР по региону Наталия Куницкая, было установлено место жительства подозреваемой, а затем женщину задержали. В ее доме следователи обнаружили окровавленное платье, в котором подозреваемая была на последнем свидании.

На допросе она сразу же призналась в совершении особо тяжкого преступления и написала явку с повинной. По словам женщины, мотивом для убийства стали слишком настойчивые домогательства пенсионера, хотя в роковой вечер дама обещала ловеласу только прогулку до гаража.