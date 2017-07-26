Волгоградец расстрелял соседа из травмата в споре за парковочное место

В Краснооктябрьском районе Волгограда выяснение отношений между соседями по поводу парковочного места на ночь закончилось применением травматического оружия.

Об инциденте сотрудники полиции узнали после того, как им из больницы сообщили о 46-летнем пациенте с множественными огнестрельными ранениями.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, правоохранители выяснили, что травмы потерпевший получил во дворе дома по улице Р. Зорге в результате конфликта с соседом. Подозреваемый в совершении преступления – 24-летний местный житель – был задержан. Молодой человек сознался в содеянном.

Установлено, что вечером в воскресенье причиной конфликта автомобилистов стало удобное место для ночной парковки. Уступать его никто не хотел. В ходе ссоры подозреваемый достал свой зарегистрированный травматический пистолет и сделал 6 выстрелов в потерпевшего.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.213 УК РФ - «Хулиганство». По этой статье молодой автомобилист может лишиться свободы на срок до пяти лет.