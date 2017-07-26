В Волгограде в машине жителя Казахстана нашли «синтетику» на 2 тысячи доз
Автомобиль «Hyundai Solaris», которым управлял подозреваемый, был остановлен во дворе дома по улице Лужской. В ходе личного досмотра и проверки транспортного средства было обнаружено наркотическое вещество, содержащее N-метилэфедрон, которого хватило бы на 2 тысячи разовых доз, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
По словам задержанного, партию наркотиков он приобрел через интернет-магазин. По условиям покупки, «товар» он забрал из так называемой «закладки» в городе Волгограде. В дальнейшем это вещество мужчина намеревался продать на территории одного из государств СНГ.
Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.4 ст.228.1 Уголовного кодекса РФ – «Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере». Санкция этой статьи предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы.