В Волгограде в машине жителя Казахстана нашли «синтетику» на 2 тысячи доз

В Ворошиловском районе города Волгограда в результате оперативных мероприятий полицейские задержали 36-летнего жителя Казахстана, который подозревается в попытке сбыта крупной партии синтетических наркотиков.

Автомобиль «Hyundai Solaris», которым управлял подозреваемый, был остановлен во дворе дома по улице Лужской. В ходе личного досмотра и проверки транспортного средства было обнаружено наркотическое вещество, содержащее N-метилэфедрон, которого хватило бы на 2 тысячи разовых доз, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

36-летний житель Казахстана приехал в Волгоград, чтобы забрать купленный через интернет наркотик из так называемой «закладки». Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области, 34.мвд.рф

По словам задержанного, партию наркотиков он приобрел через интернет-магазин. По условиям покупки, «товар» он забрал из так называемой «закладки» в городе Волгограде. В дальнейшем это вещество мужчина намеревался продать на территории одного из государств СНГ.