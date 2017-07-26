Новости
Карточки
Аналитика
Мнения
Интервью
Тесты
Видео
Подробно
Спецпроекты
В Волгограде в машине жителя Казахстана нашли «синтетику» на 2 тысячи доз
Сюжеты:
Дорожные войныАвтобусы против маршрутокОбманутые дольщики
2%28259%29 800x600

В Волгограде в машине жителя Казахстана нашли «синтетику» на 2 тысячи доз

Сегодня, 15:13ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области/ 34.мвд.рф
Читайте
также
Карту «Волна» можно будет пополнить в терминалах QIWI
Волгоградцы пытаются повторить эксперимент от ИА «НовостиВолгограда.ру»
Большинство деревьев в так называемом «парке вдов» погибли ещё в 2012 году