В Волгограде укушенный насильник просил признать себя пострадавшим

Резонансное уголовное дело о женщине, укусившей насильника и выбежавшей голой на улицу, во время расследования получило неожиданное продолжение.

Как рассказала корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» замруководителя СО по Ворошиловскому району регионального СУ СКР Альбина Мальсагова, обвиняемый 46-летний гражданин Узбекистана, подозреваемый в насильственных действиях сексуального характера в отношении жительницы Волгограда, не только не захотел признавать своей вины, но и завил о полученных телесных повреждениях во время акта любви, который, как настаивает мужчина, был добровольным. Хотя травмы детородного органа оказались не настолько существенными и не ставят под сомнение мужскую состоятельность пылкого гастарбайтера, мужчина всерьез считает себя потерпевшим.

Правда, такая курьезная версия не нашла подтверждения. Дело было завершено следователями и на днях ушло в Ворошиловский районный суд с обвинительным заключением, где насильник проходит исключительно в качестве обвиняемого. По ч.1 статьи 132 УК РФ ему грозит до 6 лет тюрьмы.

Напомним, необычное преступление произошло 19 апреля этого года. 45-летняя жительница Волгограда, работающая фармацевтом, позвонила по объявлению о покупке дивана. Мебельщик предложил ей встретиться с глазу на глаз. Офисом оказалась постройка на ул. Неждановой в Ворошиловском районе Волгограда, а продавцом - гастарбайтер из Узбекистана, который трудился разнорабочим и подрабатывал в мебельном цехе.

После записи требуемых размеров дивана рабочий предложил скрепить договор рюмкой коньяка. Заказчица на свою беду согласилась, что было воспринято гастарбайтером как намек на симпатию, и он, избив гостью, попытался изнасиловать ее различными способами, но ни один из них мужчине не удался.