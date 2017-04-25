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В Волгограде укушенный насильник просил признать себя пострадавшим
Сюжеты:
Дорожные войныАвтобусы против маршрутокОбманутые дольщики
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В Волгограде укушенный насильник просил признать себя пострадавшим
Сегодня, 11:29ПроисшествияВиталий КошелевФото: Iv-medodezhda.ru
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