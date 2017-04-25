В Волгограде укушенный насильник просил признать себя пострадавшим

Как рассказала корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» замруководителя СО по Ворошиловскому району регионального СУ СКР Альбина Мальсагова, обвиняемый 46-летний гражданин Узбекистана, подозреваемый в насильственных действиях сексуального характера в отношении жительницы Волгограда, не только не захотел признавать своей вины, но и завил о полученных телесных повреждениях во время акта любви, который, как настаивает мужчина, был добровольным. Хотя травмы детородного органа оказались не настолько существенными и не ставят под сомнение мужскую состоятельность пылкого гастарбайтера, мужчина всерьез считает себя потерпевшим.
Правда, такая курьезная версия не нашла подтверждения. Дело было завершено следователями и на днях ушло в Ворошиловский районный суд с обвинительным заключением, где насильник проходит исключительно в качестве обвиняемого. По ч.1 статьи 132 УК РФ ему грозит до 6 лет тюрьмы.
Напомним, необычное преступление произошло 19 апреля этого года. 45-летняя жительница Волгограда, работающая фармацевтом, позвонила по объявлению о покупке дивана. Мебельщик предложил ей встретиться с глазу на глаз. Офисом оказалась постройка на ул. Неждановой в Ворошиловском районе Волгограда, а продавцом - гастарбайтер из Узбекистана, который трудился разнорабочим и подрабатывал в мебельном цехе.
После записи требуемых размеров дивана рабочий предложил скрепить договор рюмкой коньяка. Заказчица на свою беду согласилась, что было воспринято гастарбайтером как намек на симпатию, и он, избив гостью, попытался изнасиловать ее различными способами, но ни один из них мужчине не удался.
Более того, жертва сумела укусить насильника за его «главное оружие» и, воспользовавшись моментом, нагая выбежала на улицу в поисках помощи. Насильника задержали по горячим следам.