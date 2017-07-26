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В Мособлсуде пятеро подсудимых напали на конвой и открыли стрельбу
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Дорожные войныАвтобусы против маршрутокОбманутые дольщики
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В Мособлсуде пятеро подсудимых напали на конвой и открыли стрельбу

Сегодня, 16:31ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: moiklin.ru
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