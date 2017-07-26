В Мособлсуде пятеро подсудимых напали на конвой и открыли стрельбу

Во вторник, 1 августа, в Мособлсуде пять участников банды GTA совершили дерзкое нападение на конвой и устроили стрельбу в здании.

Подсудимые пытались взять заложников. Но в ходе перестрелки с охраной трое из пяти бандитов были ликвидированы, двое обезоружены и задержаны, передает сегодня ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как сообщила агентству адвокат Софья Рубасская, в результате стрельбы были ранены женщина-пристав и сотрудник конвоя.

«Мы находились на другом заседании, когда услышали выстрелы. В общей сложности было произведено более 20 выстрелов, нас начали эвакуировать. Я видела женщину-пристава, которая была ранена, ее лицо было в крови. Также потом сказали, что ранен сотрудник конвоя», – сказала адвокат.