В Михайловке подросток на мотоцикле сбил гулявшего 5-летнего мальчика
Сегодня, 10:29ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: vkpress.ru
Читайте Новости Волгограда в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В понедельник вечером в городе Михайловке в ДТП серьезно пострадал 5-летний мальчик.
По информации пресс-службы ГУ МВД по региону, гулявшего без присмотра взрослых ребенка сбил 17-летний водитель мотоцикла «Racer».
Несчастный случай произошел в 18.10 напротив дома №7 по улице Виноградной. Несовершеннолетний мотоциклист направлялся в сторону улицы Павлика Морозова и наехал на пересекавшего проезжую часть мальчика.
В результате происшествия малолетний пешеход с травмами был доставлен в районную больницу.
Читайте Новости Волгограда в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей