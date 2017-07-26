В Михайловке подросток на мотоцикле сбил гулявшего 5-летнего мальчика

В понедельник вечером в городе Михайловке в ДТП серьезно пострадал 5-летний мальчик.

По информации пресс-службы ГУ МВД по региону, гулявшего без присмотра взрослых ребенка сбил 17-летний водитель мотоцикла «Racer».

Несчастный случай произошел в 18.10 напротив дома №7 по улице Виноградной. Несовершеннолетний мотоциклист направлялся в сторону улицы Павлика Морозова и наехал на пересекавшего проезжую часть мальчика.