В Елани выясняют причины ночного пожара в кафе «Марианна»

Во вторник, 1 августа, в рабочем поселке Елань Волгоградской области ночью бушевал пожар на территории кафе «Марианна», находящегося вблизи железнодорожного вокзала.

Сотрудников МЧС вызвали в 1.50. На борьбу с огнем выезжали расчеты 37-й пожарно-спасательной части.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области, в одноэтажном кирпичном здании (размером 40х15 метров) на улице Вокзальной горела деревянная обрешетка.

Согласно официальной информации, пожар был потушен через 20 минут после приезда спасателей.