В Елани выясняют причины ночного пожара в кафе «Марианна»
Сегодня, 09:20ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: Сергей Немченко/ vk.com/elan_info
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Во вторник, 1 августа, в рабочем поселке Елань Волгоградской области ночью бушевал пожар на территории кафе «Марианна», находящегося вблизи железнодорожного вокзала.
Сотрудников МЧС вызвали в 1.50. На борьбу с огнем выезжали расчеты 37-й пожарно-спасательной части.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области, в одноэтажном кирпичном здании (размером 40х15 метров) на улице Вокзальной горела деревянная обрешетка.
Согласно официальной информации, пожар был потушен через 20 минут после приезда спасателей.
Во время происшествия никто не пострадал. В настоящее время специалисты устанавливают причину возгорания в предприятии общепита.
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