Ссора двух волжанок в общежитии закончилась поножовщиной между мужьями
Сегодня, 16:01ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: hmanty.ru
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Накануне в больницу города Волжского с ножевыми ранениями был доставлен 31-летний житель одного из местных общежитий.
Сразу после сообщение о пострадавшем с криминальными травмами сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Им оказался 38-летний сосед потерпевшего.
Как сообщили в пресс-службе Управления МВД России по городу Волжскому, безработный мужчина сознался в содеянном. Выяснилось, что он нанес соседу ножевые ранения из-за бытовой ссоры между их женами.
Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 111 УК РФ. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.
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