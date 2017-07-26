Ссора двух волжанок в общежитии закончилась поножовщиной между мужьями

Накануне в больницу города Волжского с ножевыми ранениями был доставлен 31-летний житель одного из местных общежитий.

Сразу после сообщение о пострадавшем с криминальными травмами сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Им оказался 38-летний сосед потерпевшего.

Как сообщили в пресс-службе Управления МВД России по городу Волжскому, безработный мужчина сознался в содеянном. Выяснилось, что он нанес соседу ножевые ранения из-за бытовой ссоры между их женами.