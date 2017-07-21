Очередной очаг АЧС выявлен в Иловлинском районе

На территории всего Иловлинского района объявлен карантин. На границах с соседними районами выставляются охранно-карантинные ветеринарно-полицейские посты.

Как сообщили в пресс-службе администрации Волгоградской области, сейчас специалисты комитета ветеринарии предпринимают меры по локализации АЧС - проводится подворовой обход, населению разъясняются необходимые меры по предупреждению распространения инфекции. Это обеспечение безвыгульного содержания свиней, содержание территории в чистоте, без загрязнения ее отходами животноводства, использование только термически обработанных кормов.

Напомним, последний случай АЧС был выявлен в регионе на прошлой неделе на о. Сарпинском, в личном подсобном хозяйстве. Карантин в настоящее время продолжает действовать в Камышинском и Городищенском районах, где раньше была выявлена африканская чума свиней.

В комитете ветеринарии также напомнили, что на территориях, где карантин уже снят, продолжают действовать ограничительные меры: в течение шести месяцев жители и животноводческие предприятия не смогут продавать и покупать свиней, а на протяжении года запрещено комплектование поголовьем свиней животноводческих и личных подсобных хозяйств в бывших эпизоотических очагах и прилегающих к ним территориях.

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