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Очередной очаг АЧС выявлен в Иловлинском районе
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Дорожные войныАвтобусы против маршрутокОбманутые дольщики
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Очередной очаг АЧС выявлен в Иловлинском районе

Сегодня, 14:34ПроисшествияНаталья ЖурбинаФото: inform-ua.info
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