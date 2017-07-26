На юге Волгограда грабитель встал на колени, чтобы получить деньги
Сегодня, 13:51ПроисшествияВиталий КошелевФото: cloudfront.net
Читайте Новости Волгограда в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Накануне около 19 часов в Красноармейском районе Волгограда в офис микрозаймов зашел неизвестный мужчина, лицо которого скрывали солнечные очки.
Он завел с менеджером беседу, дождался, когда из павильона выйдут все клиенты, и неожиданно достал нож.
Испуганная кассирша не решалась отдать грабителю деньги, тогда он взобрался к ней на стол, встал на колени и выхватил из кассы 10 тысяч рублей, а затем скрылся.
Видео
Читайте Новости Волгограда в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области, novostivolgograda.ru
Сейчас полицейские сыщики устанавливают личность грабителя. Не исключено, что мужчина наркозависимый.
Читайте Новости Волгограда в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей