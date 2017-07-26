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На юге Волгограда грабитель встал на колени, чтобы получить деньги
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Дорожные войныАвтобусы против маршрутокОбманутые дольщики
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На юге Волгограда грабитель встал на колени, чтобы получить деньги

Сегодня, 13:51ПроисшествияВиталий КошелевФото: cloudfront.net
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