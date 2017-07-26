На Дальнем Востоке три региона остались без света из-за аварии на ГЭС
Сегодня, 16:48ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: weacom.ru
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Во вторник, 1 августа, на Дальнем Востоке сразу несколько регионов – Амурская область, Приморье и Хабаровский край – частично остались без света.
По предварительным данным, подача электроэнергии прекратилась из-за аварии на одной из ГЭС в Амурской области, сообщает сегодня ИА «Восток-Медиа».
Связавшись с жителями разных регионов Дальневосточного федерального округа, корреспонденты информагентства выяснили, что электричество пропало в Шимановске, Уссурийске, Надежденском районе Приморья. В Хабаровске свет отключили в разных районах города.
При этом отмечается, что электроэнергия в домах пропадает хаотично: то всего лишь в паре домов, то сразу в целом жилом комплексе.
Местные жители сетуют на то, что не могут связаться с аварийными службами — все номера заняты.
В Дальневосточной распределительной сетевой компании подтвердили факт аварии, однако причин не назвали.
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