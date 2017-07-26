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На Дальнем Востоке три региона остались без света из-за аварии на ГЭС
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На Дальнем Востоке три региона остались без света из-за аварии на ГЭС

Сегодня, 16:48ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: weacom.ru
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