На Дальнем Востоке три региона остались без света из-за аварии на ГЭС

Во вторник, 1 августа, на Дальнем Востоке сразу несколько регионов – Амурская область, Приморье и Хабаровский край – частично остались без света.

По предварительным данным, подача электроэнергии прекратилась из-за аварии на одной из ГЭС в Амурской области, сообщает сегодня ИА «Восток-Медиа».

Связавшись с жителями разных регионов Дальневосточного федерального округа, корреспонденты информагентства выяснили, что электричество пропало в Шимановске, Уссурийске, Надежденском районе Приморья. В Хабаровске свет отключили в разных районах города.

При этом отмечается, что электроэнергия в домах пропадает хаотично: то всего лишь в паре домов, то сразу в целом жилом комплексе.

Местные жители сетуют на то, что не могут связаться с аварийными службами — все номера заняты.