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Клещи атакуют: в регионе 4 заболевших Крымской геморрагической лихорадкой
Сюжеты:
Дорожные войныАвтобусы против маршрутокОбманутые дольщики
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Клещи атакуют: в регионе 4 заболевших Крымской геморрагической лихорадкой

Сегодня, 13:11ПроисшествияНаталья ЖурбинаФото: bnews.kz
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