Клещи атакуют: в регионе 4 заболевших Крымской геморрагической лихорадкой
Как сообщает ИА «новостиВолгограда.ру» со ссылкой на комитет здравоохранения Волгоградской области, из 4-х пострадавших трое являются жителями Котельниковского района и один – Суровикинского. Заражение произошло в трех случаях из-за присасывания клеща, а в одном — при раздавливании клещей при снятии их с сельхозживотных.
На сегодняшний момент за медицинской помощью по поводу укусов клещами обратилось 2709 человек, из которых 840 детей до 14 лет.
В ведомстве напомнили, что на территории области действуют природные очаги инфекций, передающихся иксодовыми клещами – это Крымская геморрагическая лихорадка, туляремия, иксодовый клещевой боррелиоз и другие.
Заразиться вышеназванными инфекциями можно в случае присасывании клещей или при процессе их раздавливания.
Вакцина для предупреждения заболевания Крымской геморрагической лихорадкой и иксодовым клещевым боррелиозом отсутствует.
Медики предупреждают - снимать клещ незащищёнными руками запрещается, так как при этом вероятность инфицирования многократно возрастает. Также после укуса клещом необходимо немедленно обратиться в ближайшую медицинскую организацию, самолечение может стать причиной тяжелого течения заболевания и даже летальных исходов.