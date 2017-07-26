Клещи атакуют: в регионе 4 заболевших Крымской геморрагической лихорадкой

На 1 августа в регионе зафиксировано 4 случая заболевания Крымской геморрагической лихорадкой.

Как сообщает ИА «новостиВолгограда.ру» со ссылкой на комитет здравоохранения Волгоградской области, из 4-х пострадавших трое являются жителями Котельниковского района и один – Суровикинского. Заражение произошло в трех случаях из-за присасывания клеща, а в одном — при раздавливании клещей при снятии их с сельхозживотных.

На сегодняшний момент за медицинской помощью по поводу укусов клещами обратилось 2709 человек, из которых 840 детей до 14 лет.

В ведомстве напомнили, что на территории области действуют природные очаги инфекций, передающихся иксодовыми клещами – это Крымская геморрагическая лихорадка, туляремия, иксодовый клещевой боррелиоз и другие.

Заразиться вышеназванными инфекциями можно в случае присасывании клещей или при процессе их раздавливания.

Вакцина для предупреждения заболевания Крымской геморрагической лихорадкой и иксодовым клещевым боррелиозом отсутствует.