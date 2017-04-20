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Камышанин попал на удочку продавца-мошенника в соцсети и лишился денег
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Камышанин попал на удочку продавца-мошенника в соцсети и лишился денег

Сегодня, 09:57ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: myslo.ru
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