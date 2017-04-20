Камышанин попал на удочку продавца-мошенника в соцсети и лишился денег
Сегодня, 09:57ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: myslo.ru
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Накануне в полицию города Камышина обратился 25-летний местный житель, который попросил привлечь к ответственности продавца-мошенника из социальной сети в интернете.
Молодой человек рассказал, что он нашел в соцсети объявление о продаже спортивных костюмов и решил заказать сразу два. Он перечислил на указанный продавцом счет 7 тысяч рублей. В указанный срок товар мужчина не дождался и обратился в полицию.
Как сообщили в пресс-службе межмуниципального отдела МВД России «Камышинский», по данному факту сейчас начата проверка.
Полицейские предупреждают граждан, чтобы не стать жертвой таких продавцов-мошенников, товары лучше заказывать через известные интернет-магазины, которые, как правило, требуют оплату при доставке товара.
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