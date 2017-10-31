Жильё в Волгограде назвали доступным для населения

Стоимость строительства жилья в Волгограде дешевле, чем в других городах-миллионерах. К такому выводу пришли специалисты Волгоградстата.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на данные статистического ведомства, в прошлом году строительство одного квадратного метра жилья в областном центре обходилось примерно в 29,7 тысячи рублей. По этому показателю Волгоград оказался самым «дешёвым» из крупных российских городов: для сравнения, в Нижнем Новгороде квадратный метр строят за 50,9 тысячи рублей, в Ростове-на-Дону — за 44,7 тысячи. «Указанный факт свидетельствует о доступности жилья для населения», — говорится в отчёте Волгоградстата.

В публикации статистического органа также указывается, что по объёмам вложений в основной капитал Волгоград последние три года занимает средние позиции. В прошлом году соответствующие инвестиции составили 87,2 млрд рублей.