Жильё в Волгограде назвали доступным для населения
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на данные статистического ведомства, в прошлом году строительство одного квадратного метра жилья в областном центре обходилось примерно в 29,7 тысячи рублей. По этому показателю Волгоград оказался самым «дешёвым» из крупных российских городов: для сравнения, в Нижнем Новгороде квадратный метр строят за 50,9 тысячи рублей, в Ростове-на-Дону — за 44,7 тысячи. «Указанный факт свидетельствует о доступности жилья для населения», — говорится в отчёте Волгоградстата.
В публикации статистического органа также указывается, что по объёмам вложений в основной капитал Волгоград последние три года занимает средние позиции. В прошлом году соответствующие инвестиции составили 87,2 млрд рублей.
При этом стоит отметить, что при составлении отчёта не учитывались жилые дома, возведённые индивидуальными застройщиками, а также не изучались итоговые рыночные цены на жильё и их соответствие средним доходам населения. Поэтому однозначно утверждать, что волгоградцам проще приобрести новую квартиру, чем жителям других российских мегаполисов, нельзя.
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