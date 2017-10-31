Волжане на общественных слушаниях дали добро на производство карбамата МН
Общественные слушания по вопросу оценки воздействия этого проекта на окружающую среду состоялись в ДК «ВГС». В них приняли участие 687 горожан, сообщили в пресс-службе мэрии Волжского.
Как пояснило руководство «Волжского оргсинтеза», новый объект, который будет построен в 7 километрах от жилых микрорайонов по адресу улица Александрова, 100, предназначен для увеличения производства карбамата МН до 15000 тонн в год.
Площадь проектируемого производства составит 1400 квадратных метров. Специалисты завода пояснили, что в результате установки современного оборудования выбросы загрязняющих веществ не превысят предельно-допустимые концентрации. Причем, после ввода нового объекта действующее производства будет прекращено. А это позволит сократить выбросы загрязняющих веществ на 0,2%.
Присутствовавший на слушаниях мэр Волжского Игорь Воронин обратил внимание на то, что такое производство должно развиваться только при условии снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и проведения мероприятий, направленных на улучшение экологической обстановки. Модернизация производства – один из этапов этого направления».
В свою очередь, генеральный директор АО «Волжский оргсинтез» Виктор Юров заверил, что производство будет налажено с учетом соблюдения требований экологической безопасности.
В итоге участники публичных слушаний высказались за развитие производства, но с учетом соблюдения норм экологической безопасности. Также прозвучало предложение создать общественный совет по сопровождению проекта.
При голосовании «за» реализацию проекта проголосовали 523 горожанина. «Против» – 91 человек.
Надо сказать, что до этого волжане даже выходили на митинг в знак протеста против нового химического производства. По информации пресс-службы Волжской городской Думы, 21 октября на площади Ленина собирались более 100 горожан с плакатами, призывавшими не допустить реализацию планируемого проекта, опасаясь, что еще один цех с вредным производством негативно повлияет на экологию и может нанести ущерб здоровью горожан.
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