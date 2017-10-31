Волжане на общественных слушаниях дали добро на производство карбамата МН

В минувший понедельник жители Волжского поддержали реализацию проекта по производству карбамата МН на площадке АО «Волжский оргсинтез».

Общественные слушания по вопросу оценки воздействия этого проекта на окружающую среду состоялись в ДК «ВГС». В них приняли участие 687 горожан, сообщили в пресс-службе мэрии Волжского.

Как пояснило руководство «Волжского оргсинтеза», новый объект, который будет построен в 7 километрах от жилых микрорайонов по адресу улица Александрова, 100, предназначен для увеличения производства карбамата МН до 15000 тонн в год.

Площадь проектируемого производства составит 1400 квадратных метров. Специалисты завода пояснили, что в результате установки современного оборудования выбросы загрязняющих веществ не превысят предельно-допустимые концентрации. Причем, после ввода нового объекта действующее производства будет прекращено. А это позволит сократить выбросы загрязняющих веществ на 0,2%.

Присутствовавший на слушаниях мэр Волжского Игорь Воронин обратил внимание на то, что такое производство должно развиваться только при условии снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и проведения мероприятий, направленных на улучшение экологической обстановки. Модернизация производства – один из этапов этого направления».

В свою очередь, генеральный директор АО «Волжский оргсинтез» Виктор Юров заверил, что производство будет налажено с учетом соблюдения требований экологической безопасности.

В итоге участники публичных слушаний высказались за развитие производства, но с учетом соблюдения норм экологической безопасности. Также прозвучало предложение создать общественный совет по сопровождению проекта.

При голосовании «за» реализацию проекта проголосовали 523 горожанина. «Против» – 91 человек.