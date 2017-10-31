Волгоградская область оказалась на 70-м месте долгового рейтинга

По данным за первые девять месяцев текущего года Волгоградская область заняла 70-е место в рейтинге субъектов РФ по уровню долговой нагрузки из 85 возможных. Объём долгов региона опасно приблизился к сумме его доходов.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на «РИА Рейтинг», на сегодняшний день долги Волгоградской области составляют 90,8% от всех налоговых и неналоговых поступлений в её бюджет. Общая сумма госдолга оценивается в 53,4 млрд рублей; при этом с начала года он увеличился всего лишь на 0,1%, что вселяет надежду на скорое прекращение этого процесса. Бюджетные кредиты на данный момент составляют в структуре долга Волгоградской области только 9%, ещё 55% приходятся на коммерческие кредиты.

Можно предположить, что в этом году госдолг региона вырастет лишь незначительно — однако это вряд ли следует считать большим успехом, учитывая, что задолженность Волгоградской области уже практически сравнялась с объёмом её доходов. Для решения данной проблемы администрации нужно срочно найти способ сократить долги, однако сделать это проблематично. Власти уже получили для этого федеральный бюджетный кредит, запросили ещё один, коммерческий, а также разместили облигации на фондовой бирже в надежде компенсировать бюджетный дефицит. Помогут ли эти меры исправить сложившееся положение, пока судить сложно.

Другими «аутсайдерами» рейтинга стали Орловская, Астраханская и Кировская области, а также Забайкальский край, Ингушетия, Удмуртия и Калмыкия. В «красную зону» попали восемь субъектов РФ, чьи долги превышают доходы: это Псковская, Смоленская и Костромская области, Еврейская АО, Карелия, Хакасия, Кабардино-Балкария и Мордовия. Хуже всего дела обстоят в Мордовии, где госдолг почти вдвое больше суммы годовых налоговых и неналоговых поступлений.