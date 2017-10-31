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Волгоградская область оказалась на 70-м месте долгового рейтинга
Сюжеты:
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Волгоградская область оказалась на 70-м месте долгового рейтинга

Сегодня, 14:22ЭкономикаНикита ДробныФото: nnm.me
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