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Бюджет Волгоградской области держится на налогах с нефтяников
Сюжеты:
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Neftyanaya vyshka

Бюджет Волгоградской области держится на налогах с нефтяников

Сегодня, 09:44ЭкономикаНикита ДробныФото: wonmocks.appspot.com
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