Бюджет Волгоградской области держится на налогах с нефтяников

С начала текущего года налоговые поступления в бюджет Волгоградской области от промышленных предприятий составили 41% по всей экономике. Основные налогоплательщики, на чьих отчислениях «держится» региональная казна, — нефтяные и газовые предприятия.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу областного комитета промышленности и торговли, общая сумма налогов, собранных с индустриального комплекса, составила 19 млрд рублей. Из этих денег две трети — это поступления от обрабатывающих производств.

Увеличивать налоговые отчисления предприятиям удаётся за счёт модернизации и внедрения современных технологий. В прошлом году крупные промышленные организации Волгоградской области реализовали инвестпроекты на сумму свыше 100 млрд рублей, за счёт чего их налоговые выплаты выросли на 37%. Было создано около 1,3 тысячи новых рабочих мест.