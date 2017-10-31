Бюджет Волгоградской области держится на налогах с нефтяников
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу областного комитета промышленности и торговли, общая сумма налогов, собранных с индустриального комплекса, составила 19 млрд рублей. Из этих денег две трети — это поступления от обрабатывающих производств.
Увеличивать налоговые отчисления предприятиям удаётся за счёт модернизации и внедрения современных технологий. В прошлом году крупные промышленные организации Волгоградской области реализовали инвестпроекты на сумму свыше 100 млрд рублей, за счёт чего их налоговые выплаты выросли на 37%. Было создано около 1,3 тысячи новых рабочих мест.
Напомним, в течение ближайшего года промышленные предприятия региона завершат ещё две дюжины инвестиционных проектов общей стоимостью более 142 млрд рублей.
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