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В Волгоградской области перестало расти поголовье крупного рогатого скота
Сюжеты:
Дорожные войныАвтобусы против маршрутокОбманутые дольщики
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В Волгоградской области перестало расти поголовье крупного рогатого скота
Сегодня, 16:03ЭкономикаСтанислав ЛопатинФото: Ugoria TV
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