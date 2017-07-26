В Волгоградской области перестало расти поголовье крупного рогатого скота

В Волгоградской области наряду с ростом поголовья свиней, овец и коз численность коров так и не превысила уровень, который был зарегистрирован в прошлом году.

Согласно данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области (Волгоградстат), на конец июня 2017 года поголовье свиней в хозяйствах всех категорий увеличилось на 2,3% по сравнению с соответствующей датой прошлого года и составило 288 тысячи голов. Овец и коз стало больше на 1,5% (1018,4 тыс. голов).

Также в пресс-службе Волгоградстата отметили, что в регионе значительно подросла численность домашней птицы – на 18,4% (9931,3 тыс. голов).