В Госдуму внесли законопроект по усилению защиты прав кредитных должников

Документ направлен на снижение предельного размера обязательств заемщика перед микрофинансовой или кредитной организацией по договору потребительского займа.
Как пояснили в пресс-службе Госдумы, авторы проекта предлагают ввести ограничение на размер начисляемых по договору процентов, сумм неустойки (штрафа, пеней) и иных мер. «Общая сумма обязательств заемщика перед кредитором не должна превышать полуторный размер суммы предоставленного займа», – указывается в документе.
Также ограничивается возможность уступки прав (требований) по договору потребкредита. Она допускается только лицам, которые осуществляют профессиональную деятельность по предоставлению займов, по возврату просроченной задолженности физических лиц, специализированному финансовому обществу или финансовому агенту.
Кроме того, законопроект лишает судебной защиты требования по займу, если он был предоставлен непрофессиональным кредитором, а в других случаях ограничивает защиту только полуторным размером суммы предоставленного кредита.