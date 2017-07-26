В Госдуму внесли законопроект по усилению защиты прав кредитных должников

В Государственную Думу внесен законопроект, которым предполагается установить более совершенные механизмы защиты интересов граждан, связанные с предоставлением кредитов и возвратом долгов.

Документ направлен на снижение предельного размера обязательств заемщика перед микрофинансовой или кредитной организацией по договору потребительского займа.

Как пояснили в пресс-службе Госдумы, авторы проекта предлагают ввести ограничение на размер начисляемых по договору процентов, сумм неустойки (штрафа, пеней) и иных мер. «Общая сумма обязательств заемщика перед кредитором не должна превышать полуторный размер суммы предоставленного займа», – указывается в документе.

Также ограничивается возможность уступки прав (требований) по договору потребкредита. Она допускается только лицам, которые осуществляют профессиональную деятельность по предоставлению займов, по возврату просроченной задолженности физических лиц, специализированному финансовому обществу или финансовому агенту.