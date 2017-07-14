Как отдать кредит? Эксперты советуют при трудностях договариваться с банком

В Волгоградской области увеличилась доля «проблемных кредитов».

Если у вас сложности с выплатой кредита, не затягивая, обращайтесь в банк – советуют специалисты. Проблема сама собой не исчезнет, и чем раньше начать переговоры со своим банком-кредитором – тем лучше. «В большинстве случаев кредитные организации идут навстречу добросовестным клиентам, и есть несколько способов решения проблемы, - сказал в интервью изданию NewsNN.ru руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Михаил Мамута.

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- Сейчас, благодаря снижению ключевой ставки, банки нередко предлагают реструктуризацию (рефинансирование) кредитов, одновременно уменьшая и для себя риски просрочки и невозврата этих кредитов. Надо внимательно изучать предложения банков, чтобы при рефинансировании старых долгов общая сумма новых не увеличилась. Поскольку бывает и так, что реальные условия, предложенные заемщику, расходятся с теми, которые банк рекламирует, предлагая реструктуризацию, и в Банк России поступают жалобы на этот счет.Михаил Мамута, руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ

Кредитные каникулы

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Если вы оказались в сложной жизненной ситуации и понимаете, что несколько месяцев не сможете оплачивать кредит, не пытайтесь скрываться и не ждите, когда вам начнут звонить коллекторы, а долг вырастет до астрономической суммы. Многие финансовые учреждения при заключении кредитных договоров прямо прописывают, что заёмщик должен сразу же сообщить о своей неплатёжеспособности. Практически все банки предусматривают возможность так называемых «кредитных каникул» — отсрочки платежей на несколько месяцев. Такие «отложенные» платежи в итоге увеличивают общую сумму, которую вам придётся в конце концов вернуть банку, но иногда это лучшее из доступных решений. Банк не обязан предоставлять клиенту «кредитные каникулы» по его просьбе — обычно такую услугу оказывают заёмщикам с хорошей кредитной историей, в честности которых финансовая организация абсолютно уверена. Если вы под это описание не подходите, вам вполне могут отказать в отсрочке.

Объявить себя банкротом – стоит ли оно того?

При полном отсутствии альтернатив и крайне тяжёлом финансовом положении вы имеете право объявить себя банкротом. Но следует помнить, что это сложная и длительная процедура.

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По словам адвоката Дианы Сорк, члена правления Международной конфедерации обществ потребителей, банкротство позволяет полностью или частично погасить задолженность и получить шанс начать жизнь с чистого листа. Имущество банкрота, включая ипотечное жильё, распродают с аукциона; обанкротившийся гражданин лишается возможности выезжать за границу, занимать руководящие посты и брать кредиты.

— В ситуациях, когда обязательства должника значительно превышают его доходы, и нет имущества, которое можно реализовать, банкротиться выгодно. Можно избавиться не только от кредитов, но и от долгов по ЖКХ. Но банкротство – это очень сложная и хлопотная процедура. С момента подачи заявления в арбитражный суд до признания человека банкротом в среднем проходит 10-12 месяцев. Прежде чем начинать процедуру банкротства, нужно оценить её экономическую целесообразность.Диана Сорк, адвокат, член правления Международной конфедерации обществ потребителей

Банкротство — не бесплатная процедура. Как ни странно, чтобы доказать, что у вас нет денег, вам придётся оплатить расходы на услуги финансового управляющего, уведомление кредиторов и так далее. В Волгограде этот процесс может обойтись в круглую сумму - от 60 до 88 тысяч рублей.

Фото: tur.vibropres.ru

Если банкрот ещё может производить какие-то выплаты, его долг реструктуризуют по особому плану. В случае нарушения этого плана суд может принять решение о продаже имущества должника с молотка. Помимо этого, дети и родственники банкрота могут частично унаследовать его долги — в том объёме, в котором получат имущество по завещанию.

Помните, что вы несёте полную ответственность за свои действия, связанные с кредитом. Если вы сообщили банку неверные сведения о себе или уклоняетесь от возвращения крупного (от 2,5 млн рублей) долга по суду, в вашем отношении могут возбудить уголовное дело по одной из статей — «Мошенничество в сфере кредитования» (ст. 159.1 УК РФ) или «Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности после вступления в законную силу соответствующего судебного акта» (ст. 177 УК РФ).

Кстати, брать новый кредит, чтобы рассчитаться с долгом по старому — это не самое разумное решение. Оно чревато попаданием в многолетнюю долговую кабалу.

Фото: взять-кредит24.рф

– Мне известен случай, когда человек оформил столько кредитов, что у него практически не осталось денег даже на минимальные бытовые траты: весь доход уходил на погашение долгов. Всё началось с того, что мужчина захотел купить новый смартфон. Он оформил кредит и начал его выплачивать, но спустя пару месяцев решил, что ему нужен автомобиль. В результате примерно 80% его заработка уходили на обязательные платежи. Как ни странно, такое положение дел заёмщика ничуть не смутило: он обратился в другой банк и взял третий кредит на более длительный срок. Первые два он в итоге, конечно, погасил, но остался почти без средств к существованию.Оксана Б. из Волгограда, финансовый консультант

Отсрочка, реструктуризация и рефинансирование

Есть несколько вариантов, как договориться с банком по поводу непосильного кредита.

Фото: credits-on-line.ru

Во-первых, это отсрочка платежа на несколько месяцев. Банк не обязан соглашаться на отсрочку, но если человек много лет был клиентом банка, исправно платил, имеет хорошую кредитную историю, то банк понимает обстоятельства, видит, что заемщик - не мошенник, и, возможно, пойдет навстречу. Однако надо помнить, что такая отсрочка увеличит суммы следующих платежей, и если за это время должник не поправит финансовую ситуацию и не начнет платить, банк, скорее всего, повторно на уступки не пойдет.

Второй вариант – это реструктуризация долга. Она подразумевает пересмотр условий кредита для уменьшения платежей. Чаще всего платеж уменьшается за счет увеличения срока кредита - например, с 3-х до 5-ти или с 5-ти до 7-ми лет. Но при этом банк не станет, конечно же, растягивать двухлетний кредит на 20 лет.

Фото: credits-on-line.ru

Могут быть и другие варианты изменения условий кредитного договора: все зависит от банка. Например, предоставление льготного периода, когда в течение определенного времени заемщик будет выплачивать только проценты или, наоборот, только основной долг. Или уменьшенные платежи - например, в ближайшие 2 месяца должник будет выплачивать только половину обычного платежа, а в следующие 2 месяца - по 1,5 обычного платежа. Для аргументированного разговора с сотрудниками банка нужно собрать все документы, которые могут быть основанием для отсрочки или пересмотра условий. Важно иметь на руках хотя бы какие-то документы, подтверждающие возникшие сложности. Это могут быть: приказ о сокращении и копия трудовой книжки с соответствующей записью, исковое обращение в суд и заявление о приостановке работы, если работодатель задерживает зарплату, справка об инвалидности, свидетельство о рождении ребенка и др.

Фото: mirtesen.aif.ru

Взять новый кредит для погашения старого - не всегда оптимальное решение. Долг перед одним банком уже есть, поэтому в другом новый кредит могут и не дать, либо дадут, но с более высокой процентной ставкой. Если хватать в панике новые кредиты, чтобы оплатить старые, можно увязнуть в долговой яме. Впрочем, иногда у банков появляются более выгодные кредитные предложения с более низкими процентными ставками. В этом случае заемщик может сократить свои расходы по кредиту. Для этого надо рефинансировать кредит, то есть взять кредит в том же или в любом другом банке с более низкой процентной ставкой (при условии, что такие предложения есть), чтобы погасить свой текущий кредит. Но если заемщик уже задолжал по кредиту, такой ход может и не сработать.

Почему кредит может стать непосильным

О чем еще нужно помнить? Стоит придерживаться самых простых и, тем не менее, самых важных правил по планированию кредита: сумма платежей по кредитам, как правило, не должна превышать 30-35% дохода, при этом остающихся средств должно хватать на прочие обязательные платежи и на жизнь заемщику и членам его семьи; «подушка безопасности» должна составлять как минимум 3 месячных дохода заемщика - в случае форс-мажора она выручит хотя бы на время; не стоит пренебрегать страховкой - в случае потери трудоспособности страховая компания погасит (частично или полностью, зависит от условий страхования) задолженность перед банком.

Фото: credits.ru

Надо помнить, что законодательство не предусматривает никаких послаблений должнику даже в случае потери кормильца, увольнения или тяжелой болезни. Все риски ложатся на заемщика. Банк может пойти на уступки, но не стоит ожидать прощения кредита или заступничества со стороны государства: кредит придется оплачивать в любом случае. Если банк отказывает в пересмотре условий, можно обратиться к финансовому омбудсмену по интернет-адресу: https://arb.ru/b2c/abuse/.

Это общественный примиритель на финансовом рынке, который защищает интересы граждан до суда, если долг не превышает 300 тысяч рублей. Финансовый омбудсмен не спишет долг, но банк может пойти на уступки и предоставить отсрочку или пересчитает ежемесячные выплаты. Этот механизм работает: только за июнь 2017 года - 95 решенных споров между заемщиками и банками. Но рассчитывать на помощь финансового омбудсмена можно только в случае, если у банка подписано с ним соглашение о сотрудничестве.

Некоторые заемщики ошибочно полагают, что если банк лишился лицензии, то кредит можно не платить. Но долг не исчезает после банкротства банка: он переходит Агентству по страхованию вкладов, другому банку или организации. Долг выплатить все равно придется, и важно держать руку на пульсе: следить за новостями и не прекращать платить кредит, сохраняя все квитанции.

Фото: bankfees.ru

Что грозит неплательщику

Если неплательщик не договаривается с банком, у последнего остается право потребовать деньги через суд. При этом суд может учесть непростую ситуацию должника и назначить щадящие условия погашения кредита (к примеру, гасить долг частями). Но об изменении условий по кредиту можно самому договориться с банком. А в случае суда на должника лягут еще и судебные издержки (например, банк может заложить в сумму взыскания юридические расходы). Сумма долга при этом возрастет.

Фото: kovacorp.com

Важно помнить и вот о чем. Если должник не платит и после решения суда, то появятся судебные приставы, которые могут наложить взыскание на банковские счета и ценное имущество. И если долг превышает 30 тысяч рублей, по решению суда заемщика не выпустят за границу до тех пор, пока он не расплатится.

За разъяснениями и с жалобами на действия кредитной организации можно обратиться в Интернет-приемную Банка России на сайте cbr.ru. Или по телефону 8-800-250-40-72 (для бесплатных звонков из регионов России).