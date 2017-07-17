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ФАС возбудит дело по национальному роумингу против крупных операторов связи
Сюжеты:
Дорожные войныАвтобусы против маршрутокОбманутые дольщики
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ФАС возбудит дело по национальному роумингу против крупных операторов связи
Сегодня, 14:11ЭкономикаСтанислав ЛопатинФото: minimu15.ru
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