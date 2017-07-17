ФАС возбудит дело по национальному роумингу против крупных операторов связи

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) решила возбудить дело против четырех крупных операторов связи (Теле2, МТС, Билайн и Мегафон), которым ранее было вынесено предупреждение о необходимости выровнять тарифы для абонентов в поездках по стране.

Решение о возбуждении дела по вопросу национального роуминга было принято ведомством в понедельник, 31 июля, передает сегодня ТАСС со ссылкой на заместителя главы ФАС Анатолия Голомолзина.

«Операторы связи обязаны были вынести предложения по национальному роумингу, чего сделано не было, поэтому ФАС приняла решение по вопросу национального роуминга возбудить дело в отношении «большой четверки»», – пояснил Голомолзин.

По его словам, документы, оговаривающие сроки для устранения нарушений ведомство подготовит в ближайшее время.

Как ранее сообщало ИА «НовостиВолгограда.ру», Антимонопольная служба России выявила нарушения закона о защите конкуренции, которые выразились в установлении и поддержании разных тарифов на услуги сотовой связи в домашнем регионе и поездках по России. 17 июля от четверки мобильных операторов потребовали выровнять тарифы, исключив необоснованную разницу цен.

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