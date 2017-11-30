Волгоградские предприятия развивают импортозамещение

Промышленные предприятия Волгоградской области по сравнению с прошлым годом увеличили выпуск импортозамещающей продукции почти на 20%. За девять месяцев текущего года этот показатель составил более 39 млрд рублей.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации, 53 индустриальных организации Волгоградской области с начала года произвели 75 видов импортозамещающей продукции. В регионе существенно выросли объёмы выпуска таких видов товаров, как сельскохозяйственные и индустриальные шины, хлопчатобумажные ткани, трубы для нефти и газа, оксид и гидроксид магния.

Кроме того, промышленники Волгоградской области налаживают производство импортозамещающей продукции, которая ранее в регионе не выпускалась. Так, на Волгоградском электромеханическом заводе представили опытный образец самоходного опрыскивателя, а ЗАО «Налком-Сервис» реализует инвестпроект на сумму около 100 млн рублей по выпуску современной сельскохозяйственной техники. Планируется, что уже в ближайшее время волгоградское оборудование заменит импортные машины из Великобритании, Италии и Франции.