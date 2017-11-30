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Сергей Катырин: «Неналоговые платежи – серьезное бремя для предприятий»
Сюжеты:
100-летие революцииИстория БК-31Обманутые дольщики
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Сергей Катырин: «Неналоговые платежи – серьезное бремя для предприятий»

Сегодня, 13:00ЭкономикаСтанислав ЛопатинФото: m.proved-partner.ru
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