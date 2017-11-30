Сергей Катырин: «Неналоговые платежи – серьезное бремя для предприятий»

Проблемы, которые испытывают с налогообложением предприниматели, обсуждались в Москве на XIII Всероссийском налоговом форуме, который прошел в Торгово-промышленной палате РФ.

По данным федеральной налоговой службы (ФНС), в 2017 году обязательные сборы в консолидированный бюджет увеличились на 19% и составили почти 14,5 триллионов рублей.

Предприниматели, которые приняли участие в форуме, отметили, что налоговая нагрузка на них возросла. И при этом появляются новые сборы, которые почему-то зачастую не обсуждают с представителями бизнес-сообщества, сообщает РБК «Бизнес-новость».

Участники форума посетовали, что сроки реализации новых налоговых правил нередко сдвигаются, из-за чего планируемые расходы приходится корректировать, что называется на ходу. Например, налог на движимое имущество должны были внедрить в 2019 году, но появится уже в следующем.

Еще одна проблема, которая волнует российских предпринимателей – это неналоговые платежи. Они являются обязательными, но при этом в налоговом кодексе не прописаны.

«Это всякие экологические сборы, портовые сборы. Неналоговые, то есть не прописаны законодательно, но составляют достаточно серьезную сумму. Год назад мы оценивали порядка 700 млрд рублей, в этом году наши эксперты говорят, что это уже за 1 триллион совокупный сбор этих средств. Но самое печальное в этом другое – никто не знает, куда они собираются, как они тратятся и каким образом регулируется процесс сбора», – выразил мнение предпринимателей президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.

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В то же время участники всероссийского форума назвали и положительные изменения, которые стали происходить в этом году. Среди них – снижение количества проверок на 23%. По словам главы ФНС, сокращению способствовали новые бесконтактные технологии контроля. В частности, налоговый мониторинг.

Также на форуме говорилось о введении системы маркировки товаров. С помощью этого цифрового проекта ФНС намерена создать условия для легализации предпринимателей, находящихся «в тени».

«Мы начали с маркировки шуб и меховых изделий, результат был фантастический – за год легализовалось четверть участников рынка, а легальный оборот вырос. На сегодняшний день положительный опыт стал основой для масштабирования на иные группы товаров.С июня этого годы выходит система маркировки лекарств, пока пилот. К которой уже подключились более 300 крупных игроков отрасли, зарегистрирована 41 единица лекарственных препаратов и промаркировано более 1,8 млн упаковок лекарственных препаратов», – сообщил руководитель Федеральной налоговой службы России Михаил Мишустин.