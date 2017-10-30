Минстрой предложил освободить УК от сбора средств за коммунальные услуги

В Министерстве строительства и ЖКХ считают необходимым отстранить управляющие компании от сбора средств с жильцов за услуги ресурсоснабжающим организациям.

Предложение о введении для граждан прямой оплаты за услуги ЖКХ содержится в законопроекте, разработанным министерством. Документ, согласованный со всеми заинтересованными ведомствами, в скором времени поступит на рассмотрение Госдумы, пишут сегодня «Известия».

Согласно данным Росстата, долги за услуги жилищно-коммунального хозяйства в первом полугодии выросли на 20% и достигли 1,2 трлн. Рублей. При этом «объем задолженности, накопленной управляющими компаниями, составляет порядка 250 млрд. рублей», сообщили в пресс-службе Минстроя.

Чтобы собранные с жильцов средства не задерживались на счетах управляющих компаний, Минстрой решил исключить их из цепочки оплаты за коммунальные ресурсы. На счета УК будут попадать только деньги непосредственно за управление, а оплата за коммунальные ресурсы будет перечисляться напрямую ресурсоснабжающим организациям — водоканалам, тепловикам и другим поставщикам.

Согласно законопроекту, одновременно вводится типовая форма единого платежного документа.

В ведомстве рассчитывают, что депутаты Госдумы поддержат разработанный документ уже в эту осеннюю сессию.

Стоит отметить, что решение этого вопроса поможет также избежать хищений, которые нередко выявляют в управляющих компаниях правоохранительные органы.

Например, как сообщало ИА «НовостиВолгогграда.ру» в начале апреля на мошенничестве попался 40-летний директор ООО «УК ЖКХ Дзержинского района Волгограда». Почти 11 миллионов принесли ему несуществующие договоры с ресурсоснабжающими организациями за услуги якобы потребленной электроэнергии.

А руководитель одной из управляющих компаний Кировского района похитил более 9 миллионов рублей, которые поступали от жителей за оплату коммунальных услуг.