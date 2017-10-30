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Минстрой предложил освободить УК от сбора средств за коммунальные услуги
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Минстрой предложил освободить УК от сбора средств за коммунальные услуги

Сегодня, 10:03ЭкономикаСтанислав ЛопатинФото: cnews.ru
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