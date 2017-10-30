Губернатор Волгоградской области поручил внести проект бюджета в облдуму
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу администрации региона, проект бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов в целом уже сформирован. Определены основные приоритеты экономического развития, а также сферы, на реализацию которых будут выделяться наиболее существенные суммы. На днях проект прошёл общественное обсуждение на публичных слушаниях.
— Поручаю руководителю аппарата Евгению Харичкину обеспечить участие всех заместителей губернатора, руководителей органов исполнительной власти в работе профильных комитетов Думы с целью максимально полного информирования депутатов о задачах 2018 года и 2019-2020 годов, о системе отраслевых приоритетов и требуемых финансовых ресурсах для достижения плановых результатов, — высказался Андрей Бочаров.
По предварительной информации, парламентарии рассмотрят проект регионального бюджета на первом ноябрьском заседании. Есть основания полагать, что он будет утверждён с незначительными коррективами.
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