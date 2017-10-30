Губернатор Волгоградской области поручил внести проект бюджета в облдуму

На сегодняшнем оперативном совещании губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поручил своему заместителю Александру Дорждееву до 1 ноября внести проект регионального бюджета на рассмотрение в областной парламент.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу администрации региона, проект бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов в целом уже сформирован. Определены основные приоритеты экономического развития, а также сферы, на реализацию которых будут выделяться наиболее существенные суммы. На днях проект прошёл общественное обсуждение на публичных слушаниях.

— Поручаю руководителю аппарата Евгению Харичкину обеспечить участие всех заместителей губернатора, руководителей органов исполнительной власти в работе профильных комитетов Думы с целью максимально полного информирования депутатов о задачах 2018 года и 2019-2020 годов, о системе отраслевых приоритетов и требуемых финансовых ресурсах для достижения плановых результатов, — высказался Андрей Бочаров.