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В Волгоградской области стали выпускать больше масла и колбасы
Сюжеты:
Дорожные войныАвтобусы против маршрутокОбманутые дольщики
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В Волгоградской области стали выпускать больше масла и колбасы
Сегодня, 09:23ЭкономикаНикита ДробныФото: http://prosummerdiets.ru
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