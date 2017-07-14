В Волгоградской области стали выпускать больше масла и колбасы

Хорошие новости для любителей бутербродов: за первую половину текущего года в Волгоградской области увеличились объёмы производства колбасы и сливочного масла, а также ряда других продуктов питания.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на данные Волгоградстата, с января по июнь предприятия региона втрое увеличили выпуск подсолнечного масла, на 45,8% – мяса птицы, на 43,8% – колбасных изделий. На 30,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли объёмы производства мясных полуфабрикатов.