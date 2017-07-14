В Волгоградской области стали выпускать больше масла и колбасы
Сегодня, 09:23ЭкономикаНикита ДробныФото: http://prosummerdiets.ru
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Хорошие новости для любителей бутербродов: за первую половину текущего года в Волгоградской области увеличились объёмы производства колбасы и сливочного масла, а также ряда других продуктов питания.
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на данные Волгоградстата, с января по июнь предприятия региона втрое увеличили выпуск подсолнечного масла, на 45,8% – мяса птицы, на 43,8% – колбасных изделий. На 30,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли объёмы производства мясных полуфабрикатов.
Среди других продуктов, которые предприятия области стали производить в большем количестве, оказались также сливочное масло, сыры, кондитерские изделия, крупы, мука, моллюски и рыба. О животных волгоградские производители также позаботились: за минувшие полгода заметно увеличились объёмы выпуска кормов для скота.
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