В России отзовут более 9 тысяч пикапов Toyota Hilux
Сегодня, 11:55ЭкономикаСтанислав ЛопатинФото: auto.ironhorse.ru
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В среду, 29 ноября, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) проинформировало об отзыве официальным представителем Toyota на российском рынке 9 310 автомобилей.
Речь идет о пикапах Toyota Hilux, которые были произведены в период с 02 сентября 2011 года по 28 ноября 2014 года.
Решение об отзыве данных автомобилей было принято из-за возможного некорректного срабатывания водительской подушки безопасности во время аварии, говорится в сообщении Росстандарта.
В рамках отзывной кампании в дилерских центрах на пикапах заменят газогенератор водительской подушки безопасности. Эта работа будет выполнена бесплатно.
Владельцев машин, подпадающих под отзыв, известят об этом письменно или по телефону.
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