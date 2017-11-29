В России отзовут более 9 тысяч пикапов Toyota Hilux

В среду, 29 ноября, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) проинформировало об отзыве официальным представителем Toyota на российском рынке 9 310 автомобилей.

Речь идет о пикапах Toyota Hilux, которые были произведены в период с 02 сентября 2011 года по 28 ноября 2014 года.

Решение об отзыве данных автомобилей было принято из-за возможного некорректного срабатывания водительской подушки безопасности во время аварии, говорится в сообщении Росстандарта.

В рамках отзывной кампании в дилерских центрах на пикапах заменят газогенератор водительской подушки безопасности. Эта работа будет выполнена бесплатно.