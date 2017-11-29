Рассвет или закат - во что превратится ГУП «Заря»?

Предложения по дальнейшему развитию государственного предприятия «Заря» должны быть представлены к марту 2018 года.

Такое такое поручение губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров дал сегодня в ходе рабочего совещания в тепличном комплексе «Овощевод».

- Тепличное хозяйство развивается стремительно. Волгоградская область идет в ногу со временем. В регионе возводятся крупные современные комплексы. «Заря» планирует ввести в эксплуатацию зимние теплицы площадью 2 га. Это несерьезно, через 5 лет предприятие может стать неконкурентоспособным.Андрей Бочаров, губернатор Волгоградской области

Глава региона отметил,что необходимо в ближайшее время составить план развития предприятия и, если потребуется, привлечь частные инвестиции, организовать государственно-частное партнерство. Скорее всего, для реализации этого плана, предприятие изменит организационно-правовую форму, но при этом останется в собственности государства. К 1 марта 2018 года региональные комитеты сельского хозяйства и экономической политики должны разработать и представить решение.

Примером грамотного привлечения инвестиций в производство можно считать предприятие «Овощевод». Сегодня это одно из крупнейших хозяйств,занимающихся выращиванием овощей в закрытом грунте. В ‎2014-2016 годах здесь введено в эксплуатацию 10 га новых теплиц, построен собственный энергоцентр, газоприемная станция, логистический центр. В планах на 2018 год - ввести в эксплуатацию еще 10 га теплиц и дополнительный энергоблок.