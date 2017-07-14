В Волгоградской области сотни предприятий повысили зарплату сотрудникам

Более 2,8 тысячи предприятий потребительского рынка, работающих в Волгоградской области, повысили зарплаты сотрудникам до регионального минимума. Правда, произошло это только после вмешательства специальной комиссии Облпромторга.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу администрации региона, комиссия при областном комитете промышленности и торговли следит за соблюдением налогового и трудового законодательства, а также обеспечивает поступление налогов в бюджет. За первые шесть месяцев текущего года она провела более девятисот заседаний и добилась повышения зарплат или частичного погашения долгов по НДФЛ от семи тысяч компаний-работодателей.