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В Волгоградской области сотни предприятий повысили зарплату сотрудникам
Сюжеты:
Обманутые дольщикиДорожные войныАвтобусы против маршруток
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В Волгоградской области сотни предприятий повысили зарплату сотрудникам
Сегодня, 13:02ЭкономикаНикита ДробныФото: Fmsorel.ru
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