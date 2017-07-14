Минфин предложил механизм подписки граждан на пенсионные накопления

Министерство финансов России предложило поэтапно вводить систему индивидуального пенсионного капитала (ИПК) для россиян.

Такое предложение содержится в доработанной концепции системы ИПК, которая была внесена на днях в правительство, сообщает ТАСС.

В первый год запуска системы сначала работникам крупных компаний дадут полгода, чтобы принять решение - отчислять часть зарплаты на накопительную пенсию или нет. При этом те, кто будет «молчать», автоматически войдут в систему.

При трудоустройстве гражданину также предложат вступить в систему ИПК. Чтобы отказаться, работник должен подать соответствующее заявление. В противном случае через полгода его также подпишут на пенсионные накопления.

На момент введения ИПК эти правила коснутся всех, кто уже работает по трудовому договору.