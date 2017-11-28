«Лукойл» договорился о сотрудничестве с Волгоградской областью до 2022 года

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и президент ПАО «Лукойл» Вагит Алекперов заключили соглашение о социально-экономическом сотрудничестве между регионом и нефтяной корпорацией до 2022 года. Стороны договорились продолжить реализацию важных инфраструктурных, промышленных и общественных проектов.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации, подписание документа позволит укрепить двусторонние отношения и обеспечить развитие производственной деятельности «Лукойла» в Волгоградской области. Проекты компании получат господдержку, а «Лукойл», в свою очередь, увеличит вложения в местную экономику. Губернатор Андрей Бочаров заявил, что реализация совместных с корпорацией инициатив окажет влияние на всех жителей региона.

Вагит Алекперов отметил, что Волгоградская область — один из всего лишь трёх регионов России, где у «Лукойла» сосредоточен полный комплекс элементов бизнеса, от геологической разведки до реализации продукции. Компания сохраняет статус крупнейшего инвестора региона: за последние пять лет она завершила пять важных индустриальных проектов и вложила в экономику более 115 млрд рублей. На нефтеперерабатывающем заводе в Волгограде создан комплекс глубокой переработки вакуумного газойля, планируется запуск первой солнечной электростанции.

Сегодня мы усиливаем свои инвестиции в геологоразведку на территории Волгоградской области, ведём инвестпроекты, в том числе по строительству солнечной электростанции, продолжаем модернизировать нефтезавод. Всё это возможно благодаря партнёрским отношениям между регионом и компанией. Мы с губернатором можем в реальном времени обмениваться мнениями, проблемами и оперативно их решать.Вагит Алекперов, президент ПАО «Лукойл»

«Лукойл» реализует в регионе и проекты социальной направленности: к примеру, компания вложила средства в реставрацию фонтана «Искусство» на Набережной им. 62-й Армии, оказывает финансовую поддержку в строительстве и восстановлении различных спортивных и общественных объектов.