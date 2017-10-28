Крупные волгоградские предприятия представили регион на выставке «Химия-2017»

На международной промышленной выставке «Химия-2017» Волгоградскую область представил целый ряд крупных предприятий. Они представили свою продукцию, наглядно продемонстрировав, что химическая отрасль — одно из немногих направлений индустрии, которое продолжает активно развиваться на территории региона.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу администрации Волгоградской области, в форуме приняли участие такие организации, как «Нобелтех», «Зиракс», «Волжский оргсинтез», «Константа-2» и другие. Их руководители и представители посетили круглые столы, панельные дискуссии и деловые встречи, на которых обсудили перспективы экспортной деятельности и проекты по импортозамещению.