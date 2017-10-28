Крупные волгоградские предприятия представили регион на выставке «Химия-2017»
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу администрации Волгоградской области, в форуме приняли участие такие организации, как «Нобелтех», «Зиракс», «Волжский оргсинтез», «Константа-2» и другие. Их руководители и представители посетили круглые столы, панельные дискуссии и деловые встречи, на которых обсудили перспективы экспортной деятельности и проекты по импортозамещению.
Напомним, из 45 индустриальных предприятий Волгоградской области, производящих импортозамещающие товары, 19 относятся к химическому комплексу. Индекс промышленного производства в данной сфере с начала года вырос на 8,7%. Регион входит в число лидеров по выпуску кордных тканей, оксида и гидроксида магния, нефтеполимерных смол и других видов химической продукции.
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