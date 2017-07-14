С субботы Волжская ГЭС начнет снижать сбросы воды

В Федеральном агентстве водных ресурсов (Росводресурсы) приняли решение уже в эти выходные снизить расходы воды на Волжской ГЭС

В субботу, 29 июля, сбросы воды через Волгоградский гидроузел составят 12500 ±500 м³/с. 30 июля они будут снижены до 11000 ±500 м³/с, 31 июля – до 9000 ±500 м³/с. Об этом корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» рассказала специалист по связям с общественностью филиала ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС» Галина Шацкая.

Она также сообщила, что с 1 по 10 августа среднесуточные сбросные расходы должны составить 6500 - 7500 кубических метров в секунду при уровнях воды в верхнем бьефе у плотины гидроузла в пределах отметок 14,7 – 15 метров.

В случае роста приточности выше указанных значений вода будет пропускаться в Нижнюю Волгу в транзитном режиме.

Ранее сообщалось, что повышенные сбросы воды в объеме 14000-15000 м³/с на Волжской ГЭС сохранятся до конца июля.

Дальнейший режим работы Волгоградского гидроузла будет определен Федеральным агентством водных ресурсов в зависимости от складывающейся гидрологической и водохозяйственной обстановки на основании рекомендаций Межведомственной рабочей группы (МРГ) по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада.

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