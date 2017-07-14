Предприятия Волгоградской области стали производить больше тканей и резины

За первые шесть месяцев текущего года волгоградские предприятия обрабатывающих производств увеличили выпуск продукции на 15%. В денежном выражении прирост составил 43,4 млрд рублей.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу администрации Волгоградской области, из двадцати четырёх местных предприятий положительную динамику в плане производства продукции продемонстрировали пятнадцать. В регионе увеличился выпуск текстиля (на 33,2%), металлических изделий (на 30,7%), резины и пластмасс (на 25,2%), кокса и нефтепродуктов (на 17,1%). Кроме того, индустриальные организации Волгоградской области начали производить больше автотранспортных средств, химической продукции и изделий из кожи.

В общей сложности промышленный комплекс региона за первое полугодие изготовил продукцию на сумму около 391 млрд рублей — это на 12,7% больше, чем в прошлом году. Положительной динамики по этому показателю удалось добиться за счёт модернизации и запуска новых производственных участков на нескольких крупных предприятиях (в их числе «Каустик», «Газпром химволокно», «Лукойл-Волгограднефтепереработка» и другие).