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На выставке «ВолгоградАГРО» свои товары представили 130 производителей
Сюжеты:
Обманутые дольщикиДорожные войныАвтобусы против маршруток
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На выставке «ВолгоградАГРО» свои товары представили 130 производителей
Сегодня, 10:59ЭкономикаНикита ДробныФото: пресс-служба Волгоградской областной Думы
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