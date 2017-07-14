На выставке «ВолгоградАГРО» свои товары представили 130 производителей

Сто тридцать производителей сельскохозяйственной продукции, удобрений и техники представили свои товары на выставке «ВолгоградАГРО», которая проходит в Новоаннинском районе. В форуме, проводящемся уже в восьмой раз, участвуют не только аграрии, но и учёные, а также представители властей.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу Волгоградской областной Думы, в первый день работы выставки её посетили депутаты регионального парламента Владимир Струк и Алексей Овчинников. Они осмотрели образцы новой техники и демонстрационные поля кукурузы и подсолнечника, а также приняли участие в отраслевом совещании под председательством вице-губернатора Александра Беляева. Главной темой обсуждения было предоставление льготных кредитов сельхозпроизводителям.

— В этом году мы впервые получили хорошую поддержку в виде пятипроцентного кредита. Более 220 млн рублей уже выделено, на очереди ещё 27 крестьянско-фермерских хозяйств. Кроме того, сегодня можно взять в лизинг технику с отсрочкой платежа первого взноса на шесть месяцев, то есть в апреле берёшь — отдаёшь в октябре, когда получил урожай и выручил деньги. Господдержка в сочетании с благоприятными погодными условиями позволяет рассчитывать на богатый урожай, — пояснил Владимир Струк.

Участники выставки представили значительное количество нового оборудования и удобрений, созданных с использованием современных технологий и с учётом советов учёных. Первая половина форума завершилась накануне конно-спортивным праздником, а сегодня аграрии и чиновники продолжат деловое общение по поводу развития сельскохозяйственной отрасли в Волгоградской области.

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