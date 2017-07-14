На волгоградских предприятиях создано более двух тысяч рабочих мест

Более 2,1 тысячи рабочих мест создано в Волгоградской области за счёт реализации приоритетных инвестиционных проектов. Общий объём освоенных инвестиций превысил 192,5 млрд рублей.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального комитета промышленности и торговли, среди важнейших инвестпроектов, которые претворяются в жизнь по всей области, — строительство горно-обогатительного комбината в Котельниковском районе, модернизация фабрики «Камышинский текстиль», создание новой линии производства на автобусном предприятии «Волгабас» и освоение нефтегазового месторождения ООО «СП Волгодеминойл».

Кроме того, в Волгограде продолжается создание современного фармацевтического кластера на базе медицинского университета. На данный момент на объекте уже ведутся пусконаладочные работы и проверки лабораторного оборудования, подготавливается запуск собственной котельной. Завершено строительство научного центра по разработке инновационных лекарств; объём освоенных инвестиций — около миллиарда рублей.