На волгоградских предприятиях создано более двух тысяч рабочих мест

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального комитета промышленности и торговли, среди важнейших инвестпроектов, которые претворяются в жизнь по всей области, — строительство горно-обогатительного комбината в Котельниковском районе, модернизация фабрики «Камышинский текстиль», создание новой линии производства на автобусном предприятии «Волгабас» и освоение нефтегазового месторождения ООО «СП Волгодеминойл».
Кроме того, в Волгограде продолжается создание современного фармацевтического кластера на базе медицинского университета. На данный момент на объекте уже ведутся пусконаладочные работы и проверки лабораторного оборудования, подготавливается запуск собственной котельной. Завершено строительство научного центра по разработке инновационных лекарств; объём освоенных инвестиций — около миллиарда рублей.
Напомним, на данный момент в инвестиционном портфеле Волгоградской области находятся 25 инвестпроектов на сумму более 230 млрд рублей.