Минсельхоз прогнозирует подорожание кофе на 20 процентов к новому году

Согласно ежемесячному обзору Минсельхоза «О текущей ситуации в агропромышленном комплексе…», к началу следующего года в России цены на кофе могут подняться на 20%.

Такое предположение основывается на данных Федеральной таможенной службы, по которым с января по май цены на кофе у зарубежных поставщиков выросли в среднем на 21,7% в сравнении с аналогичным периодом 2016 года, пишет в пятницу газета «Известия».

Отраслевые специалисты министерства объяснили подорожание неурожаем в Латинской Америке и желанием импортеров компенсировать потери предыдущих лет, когда цены в валюте занижались из-за падения рубля.