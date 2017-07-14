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Минсельхоз прогнозирует подорожание кофе на 20 процентов к новому году
Сюжеты:
Обманутые дольщикиДорожные войныАвтобусы против маршруток
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Минсельхоз прогнозирует подорожание кофе на 20 процентов к новому году
Сегодня, 11:56ЭкономикаСтанислав ЛопатинФото: lifehacker.ru
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