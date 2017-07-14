Минсельхоз прогнозирует подорожание кофе на 20 процентов к новому году
Сегодня, 11:56ЭкономикаСтанислав ЛопатинФото: lifehacker.ru
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Согласно ежемесячному обзору Минсельхоза «О текущей ситуации в агропромышленном комплексе…», к началу следующего года в России цены на кофе могут подняться на 20%.
Такое предположение основывается на данных Федеральной таможенной службы, по которым с января по май цены на кофе у зарубежных поставщиков выросли в среднем на 21,7% в сравнении с аналогичным периодом 2016 года, пишет в пятницу газета «Известия».
Отраслевые специалисты министерства объяснили подорожание неурожаем в Латинской Америке и желанием импортеров компенсировать потери предыдущих лет, когда цены в валюте занижались из-за падения рубля.
По сведениям Единой межведомственной информационно-статистической системы, повышение отпускных цен уже отражается на розничной стоимости. Например, растворимый кофе в январе–мае подорожал на 9%, молотый кофе и в зернах – на 6%.
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