В Волгограде открылся форум «Территория бизнеса — территория жизни»
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу областного комитета экономической политики, на открытии форума выступил вице-губернатор Александр Сиваков, обозначивший его проблематику. В рамках мероприятия, которое проводится при участии региональной администрации и бизнес-инкубатора, пройдут семинары, тренинги и круглые столы для бизнесменов. Помимо предпринимателей, в них также примут участие чиновники и представители общественных объединений.
Специально для госслужащих муниципальных администраций в рамках форума состоится мастер-класс по организации закупок. Кроме того, в течение дня экспертное жюри рассмотрит наиболее интересные проекты волгоградцев, участвующих в региональном этапе премии «Бизнес-успех».
Особое внимание организаторы мероприятия планируют уделить дискуссии о привлечении женщин в малый бизнес. Помимо этого, участники форума рассмотрят вопросы о расширении внешней торговли и выводе товаров, которые производятся в Волгоградской области, на новые рынки.
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