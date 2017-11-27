В Волгограде открылся форум «Территория бизнеса — территория жизни»

Сегодня в Волгограде открылся региональный форум «Территория бизнеса — территория жизни». Его главные темы — поддержка малого и женского предпринимательства, преодоление административных барьеров и развитие экспорта.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу областного комитета экономической политики, на открытии форума выступил вице-губернатор Александр Сиваков, обозначивший его проблематику. В рамках мероприятия, которое проводится при участии региональной администрации и бизнес-инкубатора, пройдут семинары, тренинги и круглые столы для бизнесменов. Помимо предпринимателей, в них также примут участие чиновники и представители общественных объединений.

Специально для госслужащих муниципальных администраций в рамках форума состоится мастер-класс по организации закупок. Кроме того, в течение дня экспертное жюри рассмотрит наиболее интересные проекты волгоградцев, участвующих в региональном этапе премии «Бизнес-успех».