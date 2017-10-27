Власти Волгоградской области намерены расширить сотрудничество с Казахстаном
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу комитета, речь на совещании шла о реализации совместных инфраструктурных проектов и более активном взаимодействии с Казахстаном в социально-экономической сфере. В диалоге участвовали представители профильных структур областной администрации, пограничного управления ФСБ, органов власти муниципальных районов и научного сообщества.
— Регион заинтересован в активизации развития сотрудничества с республикой Казахстан. Приоритетными направлениями являются обустройство приграничных территорий, повышение уровня жизни населения приграничных районов, строительство дорог и развитие туристской и санаторно-курортной инфраструктуры, — подчеркнул Александр Сиваков.
Вице-губернатор поручил участникам совещания сформировать предложения по развитию партнёрских отношений с Казахстаном на период до 2020 года. Первые шаги к совместному с республикой решению насущных проблем Волгоградская область может сделать уже в начале ноября, когда представители региона отправятся на XIV Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана.
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