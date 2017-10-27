Власти Волгоградской области намерены расширить сотрудничество с Казахстаном

В комитете экономической политики Волгоградской области состоялось совещание под председательством вице-губернатора Александра Сивакова. Главной темой обсуждения стало развитие приграничного сотрудничества между регионом и республикой Казахстан.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу комитета, речь на совещании шла о реализации совместных инфраструктурных проектов и более активном взаимодействии с Казахстаном в социально-экономической сфере. В диалоге участвовали представители профильных структур областной администрации, пограничного управления ФСБ, органов власти муниципальных районов и научного сообщества.

— Регион заинтересован в активизации развития сотрудничества с республикой Казахстан. Приоритетными направлениями являются обустройство приграничных территорий, повышение уровня жизни населения приграничных районов, строительство дорог и развитие туристской и санаторно-курортной инфраструктуры, — подчеркнул Александр Сиваков.