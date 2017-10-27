В Волгоградской области могут ввести ограничения на торговлю пивом

В Волгоградской области планируется установить дополнительные ограничения на продажу алкогольной продукции, в том числе пива. Они касаются условий и мест розничной торговли.

В пятницу соответствующий законопроект был рассмотрен на заседании комитета областной Думы по экономической политике, инновационному развитию, предпринимательству и вопросам собственности.

Как сообщает пресс-служба облдумы, на заседании отмечалось, что зачастую алкогольная продукция и, в первую очередь, пиво продается в торговых точках, расположенных в многоквартирных домах или на придомовой территории. А это способствует приобщению к алкоголю молодежи, создает неудобства местным жителям и ухудшает санитарное состояние дворов, отметили депутаты.

Законопроект был разработан после того, как еще в марте на существующую проблему обратил внимание губернатор Андрей Бочаров. На координационном совещании по обеспечению правопорядка в Волгоградской области глава региона поставил задачу принять меры по упорядочению торговли слабоалкогольной продукцией.

Согласно проекту закона, в регионе планируется запретить продажу алкоголя в отдельно стоящих павильонах на придомовой территории, а также в торговых точках в многоквартирных домах, если вход для покупателей расположен со стороны подъездов или в сквозных проездов.

Кроме того, в документе предусматривается ввести запрет на продажу алкогольной продукции в дни проведения праздничных мероприятий: в частности, 25 января – в День российского студенчества, 1 июня – в Международный день защиты детей, 27 июня – в День молодежи, 1 сентября – в День знаний.

По словам председателя профильного думского комитета Руслана Шарифова, при подготовке документа были учтены пожелания жителей региона. При этом он успокоил подпадающих под планируемое ограничение добросовестных предпринимателей, имеющих лицензии на торговлю алкоголем. По его словам, для них предусматривается переходный период.

- Он (законопроект – прим ред.) не затрагивает торговые предприятия, имеющие лицензии на данный вид деятельности. Для них предусмотрен переходный период. До окончания действия лицензии установленные ограничения к ним применяться не будут. Впервые за последние десятилетия в рамках формирования комфортной городской среды в регионе реализуется комплексный подход к развитию торговой сферы. Для предпринимателей, которые хотят честно заниматься бизнесом, предоставляются новые места, разработан единый архитектурный вид киосков и павильонов, отвечающий стандартам качества и комфорта, – прокомментировал депутат.