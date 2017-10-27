Новая аппаратура волгоградского производства прошла проверку в Ноябрьске
Сегодня, 15:05ЭкономикаНикита ДробныФото: rupec.ru
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Импортозамещающая аппаратура, произведённая на заводе «Волгограднефтемаш», успешно прошла опытно-промышленную эксплуатацию на объекте ООО «Газпром добыча Ноябрьск». Волгоградское оборудование будет использоваться при добыче газа.
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу областного комитета промышленности и торговли, «высокотемпературный» шаровой кран тестировали на предприятии «Газпрома» целый год. Аппарат успешно прошёл проверку. Установлено, что он соответствует всем необходимым требованиям и может без сбоев работать при температуре окружающей среды выше +120 градусов по Цельсию.
Напомним, в конце сентября «Волгограднефтемаш» отправил партию аналогичных шаровых кранов на Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение. Новую аппаратуру волгоградского производства предприятия ПАО «Газпром» будут осваивать в рамках реализации программ импортозамещения.
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