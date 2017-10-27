Годовой план ремонта волгоградских дорог выполнен на 90%

В Волгограде состоялось заседание комитета областной Думы по промышленности, ТЭК и транспорту. На нём обсуждались промежуточные итоги дорожного ремонта в регионе.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу Волгоградской областной Думы, парламентарии выслушали доклады представителей городской администрации и регионального комитета транспорта. Согласно озвученным данным, в этом году на приведение в порядок дорожной инфраструктуры Волгоградской области было направлено порядка 9,8 млрд рублей; из вышестоящих бюджетов областной центр получил на эти цели свыше 2,1 млрд рублей.

По словам руководителя департамента городского хозяйства мэрии Волгограда Виталия Земцова, до конца года планируется отремонтировать 37 объектов в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». Сейчас этот план выполнен уже на 90%. Работы на большинстве важных трасс — в том числе Третьей Продольной магистрали, проспекте Ленина, улицах 39-й Гвардейской, Хиросимы, Елецкой, Краснознаменской и так далее, — на данный момент завершены или находятся на финальном этапе. Продолжается ремонт участка Второй Продольной в Краснооктябрьском и Тракторозаводском районах, улицы Гагарина и проезжей части Набережной им. 62-й Армии. Параллельно в Волгограде устанавливаются новые светофоры и наносится современная разметка из термопластика.

Дорожный ремонт продолжается и за пределами областного центра. В муниципальных районах региона реконструируются шестнадцать трасс, до конца года планируется открыть второй пусковой комплекс моста через Волгу.

Обсуждая промежуточные результаты кампании по ремонту дорог в регионе, парламентарии отметили, что при восстановлении важнейших магистралей нельзя забывать и о приведении в порядок внутриквартальных проездов, а также искать способы «разгрузить» те участки трасс, где систематически возникают пробки. Депутат Владимир Ефимов призвал сделать волгоградские дороги «умными» и по-настоящему удобными для автомобилистов.

— Дорожное движение должно быть не только безопасным, но и удобным. Для этого необходим научный и творческий подход. Надо использовать лучшие российские и зарубежные практики в организации дорожного движения, в том числе на основе современных технических достижений. Волгограду нужны «умные дороги». Сегодняшний разговор показал, что депутаты и исполнительная власть готовы вместе над этим работать, — отметил Владимир Ефимов.