Волгоградские промышленники развивают импортозамещение

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу Облпромторга, одним из основных направлений работы комитета за прошедшие полгода стало развитие производства композитов. Сейчас в Волгоградской области композитные материалы выпускают шестнадцать индустриальных организаций – по сравнению с прошлым годом этот показатель увеличился на треть. Количество потребителей композитов в регионе возросло почти вдвое.
Выросло и число предприятий, реализующих программы импортозамещения. На сегодняшний день продукцию, призванную заменить зарубежные аналоги, производят сорок пять волгоградских организаций. С начала года промышленники региона освоили выпуск шести новых наименований импортозамещающих товаров.
Кроме того, областной профильный комитет оказывает предприятиям консультационную помощь: в частности, анализирует их потребность в квалифицированных кадрах и помогает при оформлении заявок на льготные займы от регионального фонда развития промышленности.