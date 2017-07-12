Волгоградские промышленники развивают импортозамещение

Комитет промышленности и торговли Волгоградской области представил данные о реализации госпрограммы по развитию промышленности за первое полугодие 2017 года. Работа по повышению конкурентоспособности волгоградских предприятий ведётся уже в течение трёх лет.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу Облпромторга, одним из основных направлений работы комитета за прошедшие полгода стало развитие производства композитов. Сейчас в Волгоградской области композитные материалы выпускают шестнадцать индустриальных организаций – по сравнению с прошлым годом этот показатель увеличился на треть. Количество потребителей композитов в регионе возросло почти вдвое.

Выросло и число предприятий, реализующих программы импортозамещения. На сегодняшний день продукцию, призванную заменить зарубежные аналоги, производят сорок пять волгоградских организаций. С начала года промышленники региона освоили выпуск шести новых наименований импортозамещающих товаров.