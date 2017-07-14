Волгоградские чиновники обсудили методы привлечения инвестиций

Накануне в Волгограде состоялось заседание совета по улучшению инвестиционного климата региона. На нём присутствовали заместители губернатора Роман Беков и Александр Сиваков.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу областного комитета экономической политики, главными темами обсуждения, помимо методов привлечения инвестиций, были развитие моногородов, внедрение целевых моделей для упрощения деятельности бизнесменов и взаимодействие между властью и предпринимателями. Участники заседания, в частности, изучили программы комплексного развития Михайловки и Фролово, направленные на повышение уровня жизни горожан и увеличение количества рабочих мест.

Глава профильного комитета региональной администрации Александр Сиваков отметил, что Волгоградская область несколько улучшила позиции в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата – она поднялась на пять позиций в списке, положительная динамика наблюдается по девятнадцати показателям. Уже в течение трёх лет количество инвестпроектов, реализуемых на территории региона, постепенно растёт. Меры по улучшению инвестиционного климата принимаются не только в Волгограде и Волжском, но и в Алексеевском и Фроловском районах.