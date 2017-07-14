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В регионе увеличивается количество лицензированных пользователей недрами
Сюжеты:
Дорожные войныАвтобусы против маршрутокСпецпроекты
Фото: deloros-krd.ru
В регионе увеличивается количество лицензированных пользователей недрами
Сегодня, 08:56ЭкономикаНаталья Журбина
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