В регионе увеличивается количество лицензированных пользователей недрами

За июль комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области выдал 4 лицензии на пользование недрами.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу Облкомприроды, три лицензии из четырех дают право на деятельность по добыче воды. Например, среди них есть коммерческая структура, занятая в Новоанненском районе выращиванием сельскохозяйственных культур. И благодаря лицензии организация получила право на добычу и использование подземных вод.

Также, среди новоиспеченных лицензиатов, получивших право на легальную возможность добывать и использовать для питьевых и хозяйственных нужд воду, стал «Центр детского загородного отдыха «Орленок на Ахтубе». Им для их деятельности необходимо около 100 кубометров подземной воды в сутки.