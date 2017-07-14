Российских водителей обяжут подтверждать свою квалификацию

Министерство транспорта предложило ввести обязательный квалификационный экзамен для всех профессиональных водителей – от таксистов до дальнобойщиков.

Министерство уже внесло в правительство законопроект, предусматривающий ряд соответствующих изменений в Трудовом кодексе, пишет сегодня газета «Известия».

Согласно предлагаемым поправкам, подтверждать свою квалификацию придется всем профессиональным водителям, которые имеют российские водительские права. Отказ от экзамена станет поводом для увольнения.

Таким образом Минтранс РФ намерен избавиться от непрофессионалов и снизить аварийность на дорогах.